EINDHOVEN - Na een half uur voetbal leidt Jong PSV in 'eigen huis' (stadion FC Eindhoven) tegen NAC met 1-0. Albert Gundmundsson schoot de Eindhovenaren in de 22ste minuut op voorsprong. Hij pikte de bal op nadat de inzet van de doorgebroken Jurgen Locadia was gekeerd door doelman Jorn Brondeel. Even later verhinderde de Belgische goalie dat Jong PSV via Kenneth Paal verder uitliep.

LIVE: Jong PSV op voorsprong tegen NAC: 1-0 (30')

