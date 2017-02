article

BREDA - Op aangeven van Manuel Garcia heeft spits Cyriel Dessers NAC in de 23ste minuut naast RKC geschoten. De Belg lifte de bal keurig over doelman Williams. Kenny Anderson had RKC in de 19de minuut met een gekraakt schot in de verre hoek op 0-1 gezet. NAC staat na twee minuten met nog maar tien man op het veld. Aanvaller Danny Verbeek kreeg rood na een overtreding op verdediger Mark Engberink. Met het inrukken van Verbeek staat NAC nog met louter buitenlandse spelers op de Bredase grasmat.

Live: Dessers schiet NAC naast RKC: 1-1 (30')

