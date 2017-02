article

DEN BOSCH - NAC neemt het vrijdagavond op tegen FC Den Bosch. Met nog een kwartier te spelen leidt Den Bosch dankzij Azizov met 2-0. Voor rust was Den Bosch via Carlone op voorsprong gekomen 1-0. Met twee nieuwe spelers in het veld: El Allouchi voor Haemhouts en debutant Horsfield voor Sporkslede probeerde NAC die achterstand in de tweede helft weg te werken. Vergeefs. De betere kansen waren ook na rust voor Den Bosch.

LIVE: Den Bosch loopt tegen NAC uit naar 2-0 (75')

