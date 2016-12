Komt het dit seizoen nog goed met NAC?

BREDA - Een zonnige, maar frisse middag in Helmond. Op het doffe kunstgras van sportpark De Braak werken Helmond Sport en NAC een plichtmatig oefenduel voor hun tweede garnituur af. Het is 20 december, de eerste seizoenshelft zit er zo goed als op. Vanuit de dug-out ziet trainer Marinus Dijkhuizen wat hij eigenlijk al weet: deze mannen gaan hem na de winterstop niet aan de promotie helpen.

Faupala, Adarabioyo en Ekangamene voegen totaal niks toe aan de groep. Het is alleen te hopen dat Agyepong nog wat zal laten zien.

Aan de overzijde heeft technisch-directeur Hans Smulders het zonnetje opgezocht. Hij praat met wat kenners zoals Heerenveen-trainer Jurgen Streppel, die in Helmond woont en op het fietsje naar De Braak gekomen. Is de helft van de selectie die hij afgelopen zomer heeft samengesteld echt zo ondermaats, zal hij ook Streppel hebben gevraagd.

Dijkhuizen en Smulders kwamen in het najaar van 2015 naar NAC. Dijkhuizen, een hard werkende, voormalige tomatenplukker uit het Westland als vervanger van de ontslagen Robert Maaskant; Smulders, een harde werker, die naam maakte bij FC Eindhoven, vult de lang openstaande vacature van technisch-directeur in. Ze zeggen pas ja tegen NAC nadat ze eerst samen hebben gesproken over NAC en hun voetbalvisie. Ze noemen de ander geruststellend de juiste man om mee samen te werken.

Omdat NAC drastisch terug moet in zijn spelersbudget is Smulders in de zomermaanden gedwongen grote schoonmaak te houden. Deels komt hem dat goed uit. Smulders kan van onderaf bouwen en werken met spelers naar zijn hart. Alleen de luid bejubelde samenwerking met Manchester City zorgt voor kopzorgen. De gedroomde spelers komen niet. Vaak omdat ze zelf niet willen. Met veel pijn en moeite worden enkele mindere goden gelokt. Vooral achterin is het daarom behelpen voor Dijkhuizen.

Het resultaat op het veld is onthutsend. Het elftal heeft de stabiliteit van een waterbed. Het golft alle kanten op. Op het trainingsveld wordt niks aan het toeval overgelaten om spelers en elftal beter te maken, maar op het speelveld blijft vooral het beeld hangen van een tekort aan kwaliteit. Daarnaast wordt steeds onduidelijker welke koers de club vaart. Smulders wil van NAC binnen vijf jaar een stabiele factor maken in de eredivisie. In één en dezelfde zin laat hij echter ook weten dat de korte termijn (terugkeer naar de eredivisie, top-5 eerste divisie) van het grootste belang is.

Dijkhuizen raakt verstrikt in deze dubbele opdracht. Wat staat hem te doen: rustig bouwen of geforceerd jagen op de nacompetitie? De Westlander, doorgaans een aanhanger van het spelen met een vaste basis, slaat aan het wisselen. Smulders moet zich meer en meer zijn gaan ergeren aan het feit dat Dijkhuizen niet meer uit zijn groep weet te halen. Hij maakt spelers niet beter, is een verwijt.

Een koningsdrama ontwikkelde zich. Smulders gelooft in zijn visie en aanpak. Als het niet aan Smulders zelf ligt, moet het dus wel aan die andere harde werker liggen, zal Smulders gedacht hebben. Dijkhuizen weet van de tweedehands onderdelen geen soepel rijdende wagen te maken. Zoiets. In Helmond, op die decembermiddag, zal Smulders gedacht of gezien hebben dat dat met een andere chef-monteur wel gaat lukken.

Dijkhuizen is verstrikt geraakt in zijn dubbele opdracht: Opbouwen én jagen op de titel