UTRECHT - 'Jong Utrecht uit' is een nieuw dieptepunt in de Bredase carriere van Jeff Stans. De middenvelder is door trainer Stijn Vreven om sportieve reden buiten de wedstrijdselectie gelaten. Hij dient de eerste wedstrijd van NAC na de winterstop te bekijken vanaf de tribune.

Jeff Stans gedegradeerd tot toeschouwer

