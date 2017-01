Haemhouts: 'We willen meer, promotie naar de eredivisie'

UTRECHT – Drie Belgen eisten maandagavond in Utrecht de hoofdrol op bij NAC. Doelman Jorn Brondeel pakte een strafschop, terwijl Arno Verschueren en Robbie Haemhouts in de eerste helft beide treffers voor rekening namen. NAC zette zodoende zonder veel problemen Jong FC Utrecht opzij.

“Dit voelt als een nieuwe start. Er is veel veranderd de afgelopen twee weken. Stijn Vreven zit er korter op. Is directer. Ik vind dat een goede benadering voor zo’n jong team. De nieuwe manier van spelen vergt nog meer coaching”, vindt aanvoerder Haemhouts. “We hebben nu een lange voorbereiding richting de nacompetitie. Maar eigenlijk willen we meer. Promoveren naar de eredivisie. Daar moeten we naar toe werken als team. Eigenlijk hebben we tijd nodig, terwijl we geen tijd hebben. Daarom is het zo belangrijk om na de winterstop met drie punten te beginnen. Die lijn moeten we vrijdag tegen Achilles’29 doortrekken.”