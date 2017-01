Haemhouts: 'Nog veel verbeterpunten'

Fotograaf Pro Shots / Remko Kool

BREDA - Wat betreft het puntenaantal had NAC zich geen betere start van 2017 kunnen wensen. Over het spel was niet iedereen tevreden. "Er zijn nog veel verbeterpunten”, gaf aanvoerder Robbie Haemhouts toe.

"De eerste helft was nog aardig, maar het moet allemaal nog in een veel hoger tempo. We willen nog meer: meer goals, meer kansen.” Veel wist NAC niet te creëren tegen het stugge Achilles’29. "Dat is vooral omdat zij met z’n elven op één helft kruipen, heel compact spelen. Ze hadden geen enkele intentie om aan te vallen”, zag de aanvoerder. "De eerste helft was nog redelijk, maar de tweede helft was echt matig. We zijn te veel in hun spel mee gegaan. Als ik eerlijk ben, denk ik niet dat het publiek het vandaag warm heeft gekregen door ons spel.”