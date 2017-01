Geflopte Faupala zoals verwacht terug naar Manchester City

BREDA – Dat David Faupala in de winterstop terug zou keren naar Manchester City was al een tijdje duidelijk. Dinsdag volgde de officiële bevestiging van NAC.

De 19-jarige Franse aanvaller heeft nooit laten zien een toegevoegde waarde te zijn. Volgens de Bredase club mede ingegeven door de taalproblemen die hij kende. Faupala spreekt nauwelijks Engels en geen Nederlands. Communiceren ging bijna alleen maar met hulp van de Belgische teamgenoten die de Franse taal machtig zijn. In een half jaar deed Faupala in vier wedstrijden (inclusief beker) mee. Slechts eenmaal was hij basisspeler en alleen tegen Cambuur wist hij te scoren. Zijn enige doelpunt in Bredase dienst.

De verwachting is dat NAC een andere aanvaller voor Faupala terug in de plaats krijgt van City waarmee het een samenwerkingsverband heeft. Daarnaast zet NAC in op de komst van een centrale verdediger en een nummer tien van het beloftenteam van de Engelse topclub.