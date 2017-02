Eerste nederlaag voor Vreven: 2-1

DEN BOSCH – Na twee overwinningen (op Jong FC Utrecht en hekkensluiter Achilles’29) en een gelijkspel bij MVV, incasseerde de nieuwe NAC-trainer Stijn Vreven in Den Bosch zijn eerste nederlaag. De plaatselijke FC was met 2-1 te sterk voor zijn hardwerkende, maar weinig daadkrachtig elftal.

De van Juventus gehuurde Stefano Beltrame opende op slag van rust de score. Na de pauze probeerde Vreven met twee wissels het tij te doen keren, maar Den Bosch bleef de ploeg die de betere kansen kreeg. Een kwartier voor het einde schoot Zija Azizov de thuisclub in veilige haven. Pas in de 89e kon NAC vanaf de strafschopstip iets terug doen. Jari Oosterman trapte de pingel binnen.

NAC kon er weinig tegenover stellen, al was Thomas Agyepong voor rust dicht bij de openingstreffer. Uit een voorzet van Giovanni Korte stuitte hij op doelman Kees Heemskerk. Den Bosch had daarvoor al de lat geraakt en was met een kopbal dichtbij een doelpunt. De 1-0 van Beltrame was daarom dik verdiend.

Met twee nieuwe spelers in het veld: El Allouchi voor Haemhouts en debutant Horsfield voor Sporkslede probeerde NAC die achterstand in de tweede helft weg te werken. Vergeefs. De betere kansen waren ook na rust voor Den Bosch. Azizov leek de wedstrijd in het slot te schieten, maar dankzij een gemakkelijk gekregen strafschop maakte NAC er op het einde toch een nog een spannend slot van. Shane O’Neill schoof in blessuretijd een dot van een kans naast.

Opstelling NAC: Brondeel; Sporkslede (46. Horsfield), O’Neill, Rommens, Smith-Brown; Verschueren, Garcia, Haemhouts (46. El Allouchi); Korte, Oosterwijk en Agyepong (68. Verbeek).

