BREDA - Cyriel Dessers was blij dat zijn ploeg de nederlaag van vrijdag in Den Bosch heeft weggepoetst met een 1-0 overwinning op FC Dordrecht. "Maar dan moeten we nog doordrukken, met een tweede of derde treffer zit je pas echt in een zetel."

Dessers zelfkritisch: 'Absoluut niet tevreden'

NAC