Dessers neemt risico voor MVV, N Toko ontbreekt bij NAC

BREDA – Cyriel Dessers wel, Chiro N Toko niet tegen MVV. In zijn plaats keert Kevin van Diermen terug in het elftal. Dat heeft Stijn Vreven donderdag na de afsluitende training bevestigd. Verder neemt de trainer jeugdspeler Richelor Sprangers in zijn wedstrijdselectie op voor de topper vrijdag (20.00 uur) in Maastricht.

Vreven over de 18-jarige aanvaller: “Richelor is een spits met toekomst, met mogelijkheden. Hij doet het goed bij de A-jeugd. Buiten hem hebben we niet veel alternatieven, maar hij is wel een speler waarin ik geloof.”



Dat houdt in dat er opnieuw geen plaats is op de bank voor Fisayo Adarabioyo die in de zomer na een proefperiode van een maand een tweejarig contract tekende. De Engelse pinchhitter maakt allesbehalve een goede indruk op de nieuwe trainer. “Ik wil iets meer van hem zien. Ik mis honger, drive en passie. Om als pinchitter een wedstrijd open te kunnen breken, heb je een bepaalde attitude nodig. Dat mis ik op dit moment een beetje. Daar werken we hard aan.”



Versterking

Ondertussen blijft de leiding zoeken naar een betaalbare spits die als stand-in kan dienen voor Dessers. “Daar zitten we het krapst. Dat is duidelijk”, weet Vreven. “Maar we gaan niet iemand pakken om de hoop te vergroten. Als er iemand bijkomt, moeten wij er zeker van zijn dat hij een versterking is en dat we er iets mee kunnen.”



Clubtopscorer Dessers neemt vrijdag ondanks aanhoudende klachten in de onderrug het risico om te starten tegen MVV en overweegt om met pijnstillers te spelen. “Hij heeft een tikkie gehad, maar ik ga er vanuit dat hij sowieso kan spelen”, zegt Vreven die vindt dat Dessers meer moet brengen als aanvalsleider. “Hij rekent zichzelf af op het aantal doelpunten. Dat is voor mij van ondergeschikt belang, hoe raar dat ook klinkt. Hij moet belangrijker worden voor het team.”



Naast het geblesseerde tweetal Brandon Barker en N Toko (beiden hebben hamstringklachten) ontbreekt vrijdag ook Olivier Rommens. De kleine Belg is ziek.



Opstelling

Brondeel; Sporkslede, O’Neill, Van Diermen, Smith-Brown; Verschueren, Garcia, Haemhouts; Korte, Dessers en Agyepong.