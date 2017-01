Dessers: 'Iedereen moet vechten voor zijn plaats, ook ik'

BREDA - Topschutter Cyriel Dessers zorgde tegen Achilles'29 voor de 1-0, maar miste een grote kans op 2-0 en werd twintig minuten voor tijd gewisseld. Hij is zelfkritisch.

Dessers beaamde dat NAC erg moeizaam door de defensie van Achilles'29 heen kwam. "Ik schrok daar uit al van, nu thuis alweer. Het is heel moeilijk om daar tegen te spelen”, aldus de spits.

"Maar dat hadden we veel beter kunnen doen. In dat laatste kwart van het veld moet het nog veel beter, we moeten rustiger blijven om de juiste man te vinden. Dan kunnen we de wedstrijd sneller beslissen.”

Dessers had de wedstrijd zelf kunnen beslissen, maar schoot in kansrijke positie voorlangs. "Op dat moment voelde ik iets in mijn hamstring, daardoor verspeel ik die kans”, aldus Dessers over die misser. Uiteindelijk viel die beslissende 2-0 pas in de slotminuut: invaller Olivier Rommens tekende voor de eindstand.

Dessers zat toen al op de bank. De spits werd twintig minuten voor tijd al naar de kant gehaald en had daarna een woordje met coach Stijn Vreven. "Wat daar gezegd is, dat is tussen de trainer en mij. Maar hij voelde dat ik niet goed in de wedstrijd zat. Dat is zijn goed recht. Bovendien hebben we veel spelers die er dicht bij zitten, de jongens die invielen trainen ook keihard. Uiteindelijk moet iedereen voor zijn plaats vechten, ook ik”, klonk het zelfkritisch.

De spits zag ook dat er nog voldoende verbeterpunten zijn. "Maar dat is heel normaal. We zijn nog zoekende, deze trainer legt net weer wat andere accenten. Al met al hebben we toch drie keer gewonnen, die oefenwedstrijd tegen Kortrijk meegerekend, en drie keer de nul gehouden.”