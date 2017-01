article

BREDA – Cyriel Dessers heeft woensdag voortijdig de training verlaten. De clubtopscorer heeft last van zijn onderrug. Zijn meespelen in de topper tegen MVV is onzeker. Donderdag wordt bekeken wat de ernst van de blessure is.

Dessers heeft pijn in de rug en is onzeker voor MVV

