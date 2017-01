Dessers en Rommens schieten NAC langs Achilles'29

BREDA - NAC heeft thuis gewonnen van hekkensluiter Achilles'29. Het thuisdebuut van trainer Stijn Vreven eindigde in een 2-0-zege dankzij goals van Dessers en Rommens.

NAC kwam in de eerste helft moeizaam tot kansen. Het was bij toeval dat in de vijfde minuut de bal voor de voeten van Cyriel Dessers bleef liggen. Zijn schot was echter te zwak. Verder kwam te vaak de voorzet van de zijkanten niet aan of was de steekpass niet secuur. Er waren aanvankelijk meer corners dan kansen te tellen.

Toch kwam NAC op voorsprong. De ploeg schrok eerst wakker omdat Emir Smajic bijna op Jorn Brondeel af kon, maar zijn balbehandeling was niet goed. In de tegenstoot was het raak. Verdediger Shane O’Neill stormde mee op en maakte zo ruimte voor Thomas Agyepong. De linksbuiten legde af op Manu García, die de bal bij Dessers bezorgde. Dessers schoot met links hard raak: 1-0. Zijn twaalfde doelpunt dit seizoen.

Dessers kreeg na rust de kans om de voorsprong te verdubbelen, toen García hem vrij voor doelman Robert Te Loeke zette. De Belg schoot echter voorlangs. Invaller Danny Verbeek wilde enkele minuten later een penalty toen hij na hakjes van Dessers en García voor de doelman ten val kwam. Scheidsrechter Lindhout wilde daar niet aan.

De laatste twintig minuten viel er amper meer iets te beleven. Dessers was twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald. Zonder zijn aanvalsleider kon NAC amper meer iets creëren. In het slot was het invaller Olivier Rommens die voor 2-0 zorgde.

Opstelling NAC

Brondeel; Sporkslede, N'Toko, O’Neill, Smith-Brown; Verschueren, Garcia (90. Rommens), Haemhouts; Korte (62. Verbeek), Dessers (72. El Allouchi) en Agyepong.

Herbeleef het duel hieronder aan de hand van de tweets van verslaggever Dennis Kas.

Tweets door @dennis_kas