Dessers begrijpt niets van wissel: 'Had er nog geloof in'

MAASTRICHT - Voor de tweede keer op rij werd topscorer Cyriel Dessers vroegtijdig gewisseld. De spits werd tegen MVV na 67 minuten naar de kant gehaald. "Ik begreep die wissel niet. Ik had er nog geloof in."

"We waren net aan het aandringen, werden gevaarlijker. Dan hoop ik dat die bal gewoon een keer voor mijn voeten valt, zodat ik 'm kan maken. Die kans heb ik niet gekregen", aldus een teleurgestelde Dessers. "Daar baal ik heel hard van."

De reden voor zijn wissel snapte hij niet. "Ik heb ook al twee keer dingen gelezen: dat ik alleen met mijn goals bezig ben. Dat is niet waar. Ik speel ook een rol in het veldspel. Dat getuigen mijn assists. Maar goed ik zal het morgen (zaterdag) wel horen van de trainer."

Vanaf de bank zag hij NAC nog een punt pakken. "Op de bank ben je machteloos, dan baal je bij die 1-0, maar dan ben ik blij dat die 1-1 nog uit de lucht valt. Ik ben ongelooflijk tevreden met een gelijkspel. Een punt tegen MVV is zeker niet dramatisch."

Tegen FC Den Bosch zal Dessers er niet bij zijn. Al in de eerste helft kreeg hij een gele kaart. Het was z'n vijfde, dus hij is geschorst. "Heel spijtig, ik wist dat het mijn vijfde was. Maar het was niet mijn bedoeling. Ik wilde gewoon terug sprinten. Hij zwaaide met zijn been en ik liep in de weg."