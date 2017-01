article

1.6871487

BREDA – Op de valreep heeft NAC een spits weten te strikken. Jari Oosterwijk wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd van FC Twente. De 21-jarige aanvaller heeft dit seizoen in twaalf wedstrijden twee keer gescoord in de eredivisie. Met Jong FC Twente kwam hij tot twee goals in zes duels.

Deadline Day: NAC huurt spits Jari Oosterwijk van FC Twente

BREDA – Op de valreep heeft NAC een spits weten te strikken. Jari Oosterwijk wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd van FC Twente. De 21-jarige aanvaller heeft dit seizoen in twaalf wedstrijden twee keer gescoord in de eredivisie. Met Jong FC Twente kwam hij tot twee goals in zes duels.

http://www.bndestem.nl/sport/nac/deadline-day-nac-huurt-spits-jari-oosterwijk-van-fc-twente-1.6871487

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6871491.1485902690!image/image-6871491.jpg

Voetbal-betaald,nacpraat,NAC

NAC