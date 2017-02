Cyriel Dessers kan niet geloven dat NAC niet heeft gewonnen

Dessers wordt vooral gek als hij de wedstrijd de revue laat passeren. ,,Wat hebben zij nu voor kansen gehad. Een afgeweken bal bij de 0-1 en de 2-3 die uit het niets valt. Op het laatste kregen ze wat kansen, maar voor de rest.” Hij slaakt nog eens een diepe zucht.

Dessers nam de 1-1 voor zijn rekening. Even later werd ‘zijn’ 1-2 afgekeurd wegens buitenspel. In de tweede helft overkwam het hem nog twee keer: scoren, maar de vlag omhoog zien gaan. Drie afgekeurde treffers. Wat doet dat met een spits? ,,Ergens ben ik ook boos op mezelf. Dat ik misschien een halve seconde langer had moeten wachten. Aan de andere kant had ik de bal misschien een halve seconden moeten krijgen.” Hoe wapen je je tegen buitenspel? ,,Ik speel op het randje. Tegen een ‘laag’ staande ploeg als RKC kun je niet anders. Anders word je opgevangen in de zone. Bij mijn doelpunt stond ik ook op een randje. Mijn tweede afgekeurde treffer was geen buitenspel is me verteld. De eerste denk ik ook niet.” Hij doelt op de vrije trap die hij afrondde. ,,Ik wachtte keurig en schoot hem goed binnen. Dan hadden we met een 2-1-voorsprong de rust ingegaan. Nu scoren zij de 1-2.”