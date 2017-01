Clubleiding NAC wil selectie van dertig spelers inkrimpen

BREDA – De selectie van NAC telt na de komst van de Engelse verdediger James Horsfield exact dertig spelers. Technisch directeur Hans Smulders gaf maandag na de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht (0-2-zege) desgevraagd aan te streven naar een groep van 27 tot 28 spelers.

De leiding hoopt allereerst dat Jeff Stans elders onderdak vindt. Op die manier creëert de club ruimte in de salarishouding, wordt een overbodige speler van de hand gedaan en kan de uitpuilende selectie worden ingekrompen die bestaat uit drie keepers, tien verdedigers, tien middenvelders en zeven aanvallers. Jeugdspelers als Richelor Sprangers, Diego Snepvangers of Thomas Marijnissen die dit seizoen hun debuut maakten in het betaalde voetbal, laten we buiten beschouwing.



Naast Stans ziet NAC het liefst tenminste twee spelers (tijdelijk) extra vertrekken. Dat kunnen er meer worden als Smulders erin slaagt een extra aanvaller binnen te halen.

De dinsdag officieel gepresenteerde Horsfield is na Ashley Smith-Brown, Manu Garcia, Thomas Agyepong en Brandon Barker speler nummer vijf die door Manchester City wordt ondergracht in Breda. Wij hebben altijd gezegd dat we vier tot zes spelers van City zullen hebben”, zei Smulders.