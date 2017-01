article

BREDA – Voor de tweede keer in een half jaar is James Horsfield op stage bij NAC. De eerste keer was begin augustus en bleef hij iets meer dan een week. Dit keer sluit de rechtsback van Manchester City in eerste instantie aan voor drie dagen.

City verdediger Horsfield voor tweede keer op stage bij NAC

