Balende Dessers: 'Het zit niet echt mee'

EINDHOVEN – “We hadden meer mogelijkheden, maar zij scoren twee keer.” Cyriel Dessers verwoordt na afloop van de 2-0-nederlaag tegen Jong PSV het algehele gevoel in de kleedkamer van NAC. Genoeg doelpogingen, nul effectiviteit.

“Vorige week hadden we ongelofelijk veel pech. Het zit op dit niet echt mee”, vindt Dessers met dertien doelpunten clubtopscorer van de Bredanaars. “Net niet erin, net niet goed uitgespeeld. Dat is het verhaal van ons de laatste wedstrijden.”



Dessers zag in de eerste helft tot drie keer toe een inzet gestopt worden. “Twee keer goed gepakt door de keeper. Complimenten voor hem. Het zit net tegen. Dat is pech. Toch moeten wij het qua veldspel ook beter doen. Vrijdag hebben we weer een mooie kans om ons tegen Volendam te herpakken. Met carnaval voor de deur kan het een heel mooi weekend worden. Dat moeten wij goed inluiden. Daar moeten we absoluut keihard voor gaan.”