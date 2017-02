15 feiten over de (uitpuilende) selectie van NAC

BREDA - De transferperiode zit erop, NAC heeft zich dinsdag op de slotdag van de winterse transfermarkt versterkt met Jari Oosterwijk (FC Twente) en zag Kevin van Diermen (De Graafschap) vertrekken. Zodoende blijft de selectie bestaan uit 30 spelers. Een kleurrijk gezelschap in het geel-zwart. 15 feiten over de inmiddels uitpuilende selectie van NAC.

Een ruime selectie is een understatement. Omdat trainer Stijn Vreven niet alle wisselspelers op de bank nodig heeft, zitten er elke wedstrijd zo'n 10 spelers op de tribune. 15 uiteenlopende feiten op een rij:

- De selectie bestaat na het vertrek van Kevin van Diermen en het aantrekken van Jari Oosterwijk nog altijd uit 30 spelers: 3 keepers, 9 verdedigers, 10 middenvelders en 8 aanvallers.

Ter vergelijking: VVV heeft een selectie van 26 spelers, MVV 24, FC Volendam 22, Helmond Sport 27, Cambuur 25, Almere City 25, FC Eindhoven 24 en RKC 30.

- Naast die 30 spelers hebben ook jeugdspelers Thomas Marijnissen, Diego Snepvangers en Richelor Sprangers dit seizoen minuten gemaakt in het eerste elftal.

- Van alle ploegen in de eerste divisie heeft NAC de meeste buitenlandse spelers in de selectie: 14 in totaal.

7 Belgen, 4 Engelsen, 1 Ier, 1 Spanjaard en 1 Ghanees.

- Van de 30 selectiespelers zijn er 9 in Breda actief op huurbasis. 5 spelers zijn gehuurd van Manchester City: James Horsfield, Ashley Smith-Brown, Manu Garcia, Thomas Agyepong en Brandon Barker. Jorn Brondeel wordt gehuurd van Lierse SK, Shane O’Neill van het Cypriotische Apollon Limassol, Charni Ekangamene van Zulte Waregem en Jari Oosterwijk van FC Twente.

- NAC speelde 22 competitieduels. Geen enkele speler kwam elke wedstrijd in actie. Jorn Brondeel, Ashley Smith-Brown, Fabian Sporkslede, Cyriel Dessers en Giovanni Korte speelden ieder 21 wedstrijden.

- Fabian Sporkslede maakte de meeste minuten dit seizoen: 1861. De rechtsback wordt gevolgd door Cyriel Dessers (1842 minuten) en Jorn Brondeel (1837 minuten). Ashley Smit-Brown zit op 1793 minuten, Giovanni Korte komt tot 1479 minuten.

- De minste minuten kreeg jeugdspeler Thomas Marijnissen. Hij viel 6 minuten in tegen Cambuur. Diego Snepvangers kwam in datzelfde duel tot 16 minuten en Vinnie Vermeer kwam 19 minuten in actie tegen FC Eindhoven. Fisayo Adarabioyo kwam in 9 wedstrijden in totaal tot 79 minuten.

- Nieuwkomers Jari Oosterwijk en James Horsfield zijn nog niet ingezet. Ook Sven van der Maaten, Bart Meijers, Feyo Glim en Jesse van Bezooijen wachten nog steeds op hun eerste minuten in competitieverband.

- NAC scoorde tot dusverre 38 keer. 12 goals werden gemaakt door Cyriel Dessers. Robbie Haemhouts volgt op gepaste afstand met 4 treffers. Daarna komen Giovanni Korte (3), Arno Verschueren (3) en Brandon Barker (2). Ashley Smith-Brown, Kevin van Diermen, Olivier Rommens, Jeff Stans, Shane O’Neill, Fisayo Adarabioyo, Gino Demon, Thomas Agyepong, Mounir El Allouchi, David Faupala en Bodi Brusselers maakten allen één doelpunt. De andere twee goals waren eigen doelpunten van een speler van respectievelijk MVV en FC Oss.

- Cyriel Dessers is niet alleen clubtopscorer, hij leverde tevens de meeste assists: 10 stuks. Giovanni Korte was 5 keer aangever bij een doelpunt, Mounir El Allouchi gaf vier assists.

- De twee statistieken hierboven gecombineerd maken Cyriel Dessers de meest waardevolle speler. Met 12 doelpunten en 10 assists is de spits betrokken bij 22 van de 38 doelpunten.

- Van alle selectiespelers werd Thomas Agyepong het vaakst als invaller ingezet. 11 keer kwam hij als wisselspeler binnen de lijnen (tegenover 6 basisplaatsen). Fisayo Adarabioyo werd 9 keer ingebracht (geen basisplaatsen), Mounir El Allouchi is 7 keer ingezet als invaller (7 basisplaatsen).

- Giovanni Korte is van alle selectiespelers het vaakst vroegtijdig naar de kant gehaald. De aanvaller is 15 keer gewisseld (21 wedstrijden gespeeld). Cyriel Dessers, Olivier Rommens, Jeff Stans, Brandon Barker en Danny Verbeek werden allen 4 keer gewisseld.

- Jorn Brondeel hield in 6 van de 21 wedstrijden die hij speelde zijn doel schoon. Liefst 6 keepers kwamen tot meer ‘clean sheets’. Dennis Telgenkamp (FC Emmen) en Kees Heemskerk (FC Den Bosch) staan met 8 wedstrijden zonder tegendoelpunt bovenaan de lijst. Brondeel kreeg dit seizoen 5 penalty’s tegen: 1 daarvan wist te hij te keren, die van Darren Rosheuvel van Jong FC Utrecht.

- Cyriel Dessers pakte dit seizoen bij NAC de meeste gele kaarten: 5 stuks. In de eerste divisie zijn er zeven spelers die meer kaarten pakten. Arno Verschueren is de enige NAC-speler die een rode kaart kreeg dit seizoen: tegen MVV.