Murray rekent in 'straight sets' af met Brown

Ondanks het eenzijdige verloop leverde het treffen tussen Murray en de onbevangen spelende Brown enkele vermakelijke rally's op.



Murray won maandag in de eerste ronde al eenvoudig van de jonge Rus Alexander Boeblik, en stond toen ook maar zeven games af. De nummer één van de wereld had de voorbije weken last van een heup, en meldde zich daardoor noodgedwongen af voor twee demonstratiepartijen. Op Queen's verloor Murray twee weken terug al in de eerste ronde van de Australiër Jordan Thompson.



In de derde ronde staat Murray vrijdag tegenover de als 28ste geplaatste Italiaan Fabio Fognini, die zich vandaag op het gras in Londen ontdeed van de Tsjech Jiri Vesely.



Murray was vorig jaar in de finale van Wimbledon te sterk voor de Canadees Milos Raonic. In 2013 won hij het grandslamtoernooi ook al.