Mönchengladbach strikt international Ginter

Spaanse linksback Jose Angelino versterking nummer acht voor NAC

9:57 BREDA – De tweede week van de voorbereiding is amper in gang gezet of NAC heeft zich alweer met speler nummer acht versterkt. Zoals verwacht wordt Jose Angelino voor een jaar gehuurd van Manchester City. Angelino is de voetbalnaam van de 20-jarige Spaanse linksback die voluit José Ángel Esmoris Tasende heet. Dat heeft NAC dinsdag bevestigd.