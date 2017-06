Modrić kroongetuige bij Kroatisch voetbalschandaal

Héctor Moreno verruilt PSV voor AS Roma

14:51 PSV raakt verdediger Héctor Moreno kwijt aan AS Roma. De Mexicaanse verdediger ondertekende een contract voor vier jaar bij AS Roma, maakte de nummer twee van de Italiaanse competitie op de website bekend. Moreno speelde twee jaar voor PSV, waarmee hij in zijn eerste seizoen de landstitel veroverde.