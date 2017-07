Middelkoop en Koolhof hard onderuit in laatste partij als duo

Utrecht met Emanuelson onderuit tegen FC Oefa

21:10 FC Utrecht heeft vandaag een oefenwedstrijd tegen FC Oefa verloren. De nummer zeven uit de Russische competitie was in Kirchdorf in Oostenrijk met 1-0 te sterk voor het team van trainer Erik ten Hag. Vjatseslav Krotov maakte in de derde minuut het doelpunt.