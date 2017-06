Mertens en Chadli brengen België dicht bij WK

Lobbelaer/Moerdijk simpel naar de play-offs om landstitel

8:12 TENNIS - Via een betrekkelijk eenvoudige 2-4-overwinning op Leeuwenbergh in Leidschendam heeft Lobbelaer/Moerdijk zich geplaatst voor de play-offs, die dit weekeinde op de tennisbanen van Leimonias in Den Haag worden gehouden om de landstitel.