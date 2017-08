Drama voor Verstappen en zijn 80.000 fans: Auto valt opnieuw uit

Ook de GP van Spa-Francorchamps is voor Max Verstappen uitgelopen op een totale deceptie. In lijn met veel te veel races dit seizoen, hield zijn auto het op zijn lievelingscircuit in de achtste ronde alweer voor gezien. En dat voor het oog van circa 60.000 eigen fans. Weer sloeg de pechduivel toe. ,,Ongelofelijk. Ik kan dit écht niet geloven’‘, verzuchtte Max Verstappen over de boordradio, zijn hoofd met daarop de speciale oranje leeuwenhelm driftig heen en weer schuddend.

Vooraf had hij er nog zoveel zin in. Met een enorme glimlach werd hij twee uur voor de start bij de drivers parade rondgereden in een oldtimer langs alle oranje fans. ,,Dit geeft me kippenvel. Geweldig dit’‘, schreeuwde hij in de mircrofoon van Jack Plooij, die voor de gelegenheid een interview af mocht nemen voor de Max Verstappen Tribune. Of hij nog kans had op winst, was een van de vragen. ,,Nou, daar heb ik wel heel veel geluk voor nodig’‘, reageerde Verstappen realistisch. ,,Het podium? Dat probeer je altijd. Maar het belangrijkste is om de race goed uit te rijden."