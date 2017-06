Markante Montpellier-voorzitter Louis Nicollin overleden op 74ste verjaardag

Nicollin vergaarde rijkdom als eigenaar van het familiebedrijf Groupe Nicollin, een grote vuilnisophaaldienst in Frankrijk. In 1974 werd hij voorzitter van Montpellier Hérault Sport Club, dat onder zijn leiding opklom van de Ligue 2 naar de Ligue 1. In 1987 werd Montpellier al eens kampioen van de Ligue 2, maar in 2012 volgde de kroon op het werk van Nicollin toen zijn club kampioen van Frankrijk werd. Trainer

Nicollin was een groot voetballiefhebber en verzamelde ook shirts van andere clubs. Zijn collectie zou bestaan uit meer dan 5000 originele voetbalshirts, waarvan vele waren gedragen door internationale topspelers. Nicollin stond bekend als een gepassioneerde en temperamentvolle voorzitter, die soms over de schreef ging. De lijst met incidenten in zijn 43-jarige periode als voorzitter van Montpellier is dan ook lang. Zo maakte hij Auxerre-aanvoerder Benoît Pedretti in 2009 uit voor homofiel, wat hem op een mediaverbod van vier maanden kwam te staan door de Franse Nationale Raad van Ethiek.