Maradona haalt uit: Sampaoli weet nog minder dan zijn voorganger

Diego Maradona heeft hard uitgehaald naar de Argentijnse bondscoach Jorge Sampaoli. ,, Als hij de finale van de Copa America niet had gewonnen met Chili dan zou zelfs zijn eigen familie niet weten wie hij is.''

,,Sampaoli weet nog minder dan zijn voorganger Bauza'', vervolgde Maradona tegen de Argentijnse televisie zender TyC.

De 57-jarige Sampaoli volgde eind mei Edgardo Bauza op, die ontslagen werd nadat hij met Argentinië slechts drie overwinningen behaalde uit acht wedstrijden. Sampaoli heeft zijn eerste twee wedstrijden gewonnen, maar dat kan Maradona duidelijk niet bekoren.

Sampaoli coachte in het verleden onder andere Chili, met wie hij Argentinië klopte in de finale van de Copa America in 2015 en hij maakte bij Sevilla indruk met offensief voetbal. De Argentijn zou ook nog op de shortlist hebben gestaan voor Oranje.

De 56-jarige Maradona laakte daarnaast ook de keuze om Sergio Aguero, de vakder van zijn kleinkind, niet op te stellen in de vriendschappelijke wedstrijden tegen Brazilië en Singapore. ,,Dat was dom. Hij zorgt voor snelheid en dynamiek op het veld.''

Maradona's afkeer van de 47-jarige Sampaoli ontstond vorig jaar toen de trainer aan de slag ging bij Sevilla, waar Maradona in 1992 nog een jaartje speelde. ,,Hij belde me en vertelde dat Sevilla een eerbetoon aan mij wilde brengen. Toen werd hij bondscoach en heb ik nooit meer iets van hem gehoord. Het was achterbaks.''

Dani Alves

Naast Sampaoli moest ook Dani Alves het ontgelden. De Braziliaan zei vorige week dat Maradona een slecht rolmodel is en dat Lionel Messi een veel betere speler is dan 'Pluisje' ooit was.