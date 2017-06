Maldini (49) maakt morgen debuut als tennisprof

Paolo Maldini maakt morgen, een dag na zijn 49ste verjaardag, bij de Aspria Tennis Cup in Milaan zijn profdebuut. Samen met landgenoot Stefano Landonio treft de ex-voetballer de 25-jarige Nederlander David Pel (25) en diens dubbelpartner, de Pool Tomasz Bednarek. Voor de winnaars van de pot ligt 550 euro klaar om te verdelen. De verliezers moeten het samen doen met 310 euro.



Jacco Eltingh neemt de tenniscarrière van Maldini allesbehalve serieus. ,,Het is vooral een fantastische publiciteitsstunt'', zegt de ex- toptennisser, die begin deze maand is begonnen als technisch directeur van de KNLTB. ,,Maldini is een bekende voetballer én Italiaan. Dat hij een wildcard heeft gekregen voor een toernooi in Italië, heeft verder geen inhoudelijke waarde.'' Want, zo weet Eltingh, Maldini ligt er normaal gesproken na zijn eerste profpotje in het dubbelspel al weer uit.



Zijn topsporters per definitie in staat om ook uit te blinken in een andere sport? ,,Dat ligt eraan hoe dicht die sporten bij elkaar liggen'', zegt bewegingswetenschapper Irene Faber, die onderzoek deed naar oog-handcoördinatie van sportende kinderen. ,,Daarin deden ook voetballers het goed. Oog-voetcoördinatie ligt dicht bij oog-hand. Het gaat samen met balgevoel.''



Maldini is niet de eerste oud-profvoetballer die ver komt met zijn nieuwe hobby. Bij een aantal kwam daar zelfs geen bal meer aan te pas. De Duitse doelman Tim Wiese maakte furore als showworstelaar, de Turk Ilhan Mansiz werd in zijn tweede sportleven een verdienstelijk kunstschaatser en de Spanjaard Luis Enrique liep marathons in minder dan drie uur.



Meer voor de hand lag de keuze van Marco van Basten, die een uitstekende golfer werd, met een handicap van 3,4. San Marco kon ook goed tennissen trouwens. ,,Veel voetballers kunnen tennissen'', zegt Eltingh. ,,Ze hebben doorzettingsvermogen, kunnen goed rennen en hebben een goede oog-hand coördinatie. Maar het is voor voetballers ook moeilijk om boven een bepaald niveau te komen. Ze lopen namelijk ín de bal, terwijl je bij tennis één tot anderhalve meter naast de bal moet lopen om je zwaai en slag te kunnen maken. De beste oud-voetballer die ik ken, is Patrick Zwaanswijk. Die kan serieus tennissen. Hij is een goede 'drie', maar als hij voor tennis had gekozen was hij een één of een twee geweest.''



Tot welke leeftijd kun je nog switchen om in een andere sport de top te halen? ,,Daar zijn de meningen over verdeeld'', zegt Faber. ,,In Nederland leiden we breed op. Maar als je in China als kind goed kunt tafeltennissen, speel je alleen nog maar tafeltennis. De transferleeftijd is per sport verschillend.''



Maar dat je ooit moet kiezen, staat vast. Welk multi-talent je ook bent. Faber: ,,Het is heel moeilijk om in twee sporten te excelleren. Daarvoor wordt er te veel getraind.''



Voor Maldini komt zijn overstap uiteraard te laat. Eltingh gunt hem vooral alle plezier, zegt hij. ,,Hij laat zien dat hij op latere leeftijd zijn ei kwijt kan in het tennis. Dat is een compliment voor onze sport.''