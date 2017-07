'Lukaku voor 85 miljoen euro naar Manchester United'

Klimmers komen bovendrijven in het Tourspel

11:49 Gisteren was de eerste aankomst bergop deze Tour de France. Fabio Aru zegevierde op La Planche des Belles Filles en veroverde daarmee een smak punten in het Tourspel. Maar ook Chris Froome, de meest gekozen renner in het spel, begint eindelijk vette punten binnen te halen.