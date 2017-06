Löw wil dat dopingzondaars zwaar gestraft worden

,,Als spelers op doping zijn betrapt, moeten ze uit het wedstrijdverband worden gehaald en worden geschorst'', zei de Duitser vandaag op de Confederations Cup in Rusland.

Löw reageert op de berichten dat het complete Russische team bij het WK-voetbal van 2014 mogelijk op grote schaal doping zou hebben gebruikt. ,,Als dat waar is, zou ik graag alle namen in het openbaar willen hebben. Ik zou dan ook graag willen zien dat WADA of FIFA man en paard noemt'', zei hij. ,,Dit mag niet onder het tapijt worden geschoven.''