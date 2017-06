Lloris baalt na kapitale blunder: 'Het was volledig mijn fout'

Diep in blessuretijd kwam de aanvoerder van 'Les Bleus' ver uit zijn doel om een bal weg te trappen, maar Lloris schoot de bal recht in de voeten van Ola Toivonen. De Zweedse oud-PSV'er knalde vanuit de middencirkel raak en bezorgde Frankrijk daarmee de eerste nederlaag in groep A (2-1).

,,Het was volledig mijn fout'', zei Lloris. ,,Maar fouten horen ook bij het spel. Helaas had het nu flinke consequenties. Maar ik moet mijn hoofd omhoog houden. Er resteren nog vier wedstrijden en we sterk genoeg om het WK te halen. Na de zomer willen we bewijzen dat we de eerste plaats kunnen pakken.''