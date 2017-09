LIVE: Kwalificatie uitgesteld wegens regenval

Wijnaldum: Iedereen heeft het over kracht Frankrijk, maar wij hadden meer kunnen doen

14:16 Als Georginio Wijnaldum in het shirt van Liverpool het veld op stapt, zal hij zelden het idee hebben dat hij tegenover een sterkere tegenstander staat. In Oranje is dat uiteraard anders, dat werd in Saint-Denis deze week nog maar eens pijnlijk duidelijk. ,,Maar dan nog ga ik nooit een wedstrijd in met het idee dat ik niet kan winnen’’, zegt Wijnaldum. ,,Ook niet bij Oranje.’’