Leipzig en Salzburg mogen allebei meedoen aan Champions League

De problemen speelden tot vorig seizoen niet. RB Leipzig is echter aan een ongekende opmars bezig en eindigde afgelopen seizoen bij het debuut in de Bundesliga direct als tweede en mag daardoor de Champions League in.



Red Bull Salzburg behaalde afgelopen seizoen de titel in Oostenrijk en plaatste zich voor de voorronde van de Champions League. Omdat deelname met een sponsornaam in de belangrijkste clubcompetitie verboden is, speelt Red Bull Salzburg onder naam FC Salzburg.