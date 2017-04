Leicester zet opmars voort tegen Sunderland

Koeman: Voel me prettiger op Old Trafford dan op Anfield

0:25 Ronald Koeman kon moeilijk leven met het gelijkspel van Everton op Old Trafford tegen Manchester United (1-1). ,,We verloren twee punten”, oordeelde de trainer van de club uit Liverpool. ,,We hadden een tweede treffer moeten maken. Toen dat niet lukte, voelde ik me op m’n gemak. De strafschop, in het slot, viel ons daarom zwaar. Maar het was de juiste beslissing van de arbitrage.”