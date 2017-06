Kvitova raakt in vorm in aanloop naar Wimbledon

Federer staat voor de elfde keer in de finale in Halle

15:09 Tennisser Roger Federer heeft voor de elfde keer de finale bereikt van het grastoernooi van Halle. De 35-jarige Zwitser versloeg in de halve eindstrijd van het Gerry Weber Open de Rus Karen Tsjatstsjanov in twee sets: 6-4 7-6 (5). Federer benutte na 1 uur en 25 minuten zijn eerste wedstrijdpunt en kan daardoor morgen op jacht naar zijn negende titel in Halle.