Kuipers fluit finale WK onder 20

De Nederlandse scheidsrechter krijgt hulp van de grensrechters Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. De Chileen Julio Bascuñán is vierde arbiter en Danny Makkelie is een van de videoscheidsrechters.

Kuipers had vorige maand nog de leiding bij de return in de halve finales van de Champions League tussen Juventus en AS Monaco. Bij het EK voetbal van vorige zomer had de Nederlander de leiding tijdens drie duels: Duitsland - Polen en Kroatië - Spanje in de groepsfase en Frankrijk - IJsland in de kwartfinale.