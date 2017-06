Karlovic slaat in eindstrijd Rosmalen 12.000ste ace

Martina loopt WK-limiet, maar met te veel rugwind

18:12 Churandy Martina is als zesde geëindigd op de 100 meter bij de Diamond League in Stockholm. De 31-jarige atleet van Curaçao voldeed met zijn tijd van 10.00 aan de benodigde WK-limiet van 10.12, maar het is onzeker of de prestatie telt omdat er met 4,8 meter per seconde veel te veel rugwind stond.