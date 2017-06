Karim Rekik voor vier seizoenen naar Hertha BSC

De nog altijd maar 22-jarige centrale verdediger ondergaat vrijdag in Berlijn een medische keuring en tekent daarna voor vier seizoenen bij de nummer zes van Duitsland. Zijn presentatie staat voor morgen gepland. Met de overgang is zo'n 2,5 miljoen euro gemoeid. Rekik stond ook bij PSV op de radar, maar de Eindhovenaren kunnen niet concurreren met het aanbod van de Duitsers.



Rekik speelde tussen 2013 en 2015 bij PSV en maakte vooral in zijn laatste seizoen indruk, samen met Jeffrey Bruma. In zijn eerste jaar kende de Eindhovense ploeg een dieptepunt, maar het jaar daarop haalde PSV liefst 88 punten in de eredivisie. Rekik en Bruma gaven in seizoen 2014-2015 leiding aan de defensie en zijn samen met de andere basisspelers drager van een clubrecord bij PSV.