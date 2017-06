Kane vervangt Rooney als aanvoerder van Engeland

Voetbalsters Oranje trappen EK-campagne in Breda niet goed af

21:59 BREDA - De oefenwedstrijd in Breda was geen al te beste om de aanloop naar het EK vrouwenvoetbal in eigen land mee af te trappen. Oranje verloor vrijdagavond in het Rat Verlegh Stadion met 1-0 van de Aziatische grootmacht Japan dankzij een prachtig doelpunt van de net ingevallen Kumi Yokoyama.