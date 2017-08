Kan Max zijn fans nu wel laten juichen?

Voor de zomervakantie kwam licht herstel met een vierde plaats op Silverstone en een vijfde stek in Hongarije. Veel meer dan zo’n resultaat in de subtop lijkt er in Spa-Francorchamps helaas ook niet in te zitten. ,,Dat gaat het gewoon zijn, hier'', verwacht de Limburger zelf, die in zijn RB13 de twee Mercedes-coureurs en de Ferrari’s nog altijd niet kan volgen.



Grote favoriet in de Ardennen is natuurlijk Lewis Hamilton, die voor de 68ste keer (recordhouder samen met Michael Schumacher) van pole-position mag vertrekken, met grootste uitdager Sebastian Vettel iets naar achteren schuin naast hem. Max Verstappen start van P5.



Het meest emotionele moment in Spa volgt mogelijk al voor de GP. Dan maakt Mick Schumacher 25 jaar na de eerste zege van zijn illustere vader Michael als eerbetoon een rondje in een van zijn oude Benetton-bolides. De zevenvoudig wereldkampioen liep in 2013 ernstig hersenletsel op bij een ski-ongeval. Sindsdien wordt hij in een van de buitenwereld afgesloten privé-kliniek verpleegd. Over zijn toestand worden nauwelijks mededelingen gedaan.