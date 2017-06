Jos Verstappen haalt fel uit naar Red Bull

Van Vleuten verkiest hoogtestage boven EK

17:25 Annemiek van Vleuten slaat de strijd om de Europese titel in Herning over. De Nederlands kampioene tijdrijden verkiest een hoogtestage boven deelname aan de EK. Titelverdedigster Anna van der Breggen is in Denemarken wel van de partij, net als onder anderen de momenteel geblesseerde Marianne Vos en Ellen van Dijk.