John Metgod in bestuur van oud-topclub Nottingham Forest

Noord-Korea sluit gezamenlijk Koreaans team bij Spelen 2018 uit

12:29 Het is uitgesloten dat de beide Korea's volgend jaar bij de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang met een gezamenlijk team deelnemen. Chang Ung, het Noord-Koreaanse lid van het IOC, zei dat de tijd om het te realiseren veel te kort is. ,,Eerst moet alle politieke spanning zijn verdwenen. Zover zijn we nog niet."