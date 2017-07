Jaap Stam tekent in Reading bij tot de zomer van 2019

Demaré: Hier droom ik van sinds ik prof ben

18:38 Arnaud Démare boekte vandaag zijn eerste etappezege in de Tour de France. De Franse renner van FDJ won de tumultueuze massasprint aan het einde van de vierde rit in Vittel. ,,Het is fantastisch, hier heb ik van gedroomd sinds ik prof ben.''