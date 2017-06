Ireen Wüst aast op record Niemann

Wüst kroonde zich eerder dit jaar voor zesde keer tot beste allroundster van de wereld. ,,Het zou fantastisch zijn om Gunda Niemann in te kunnen halen. Zij staat op acht titels, dus dan moet ik er zeker nog drie rijden”, zegt Wüst vandaag in De Telegraaf .

De kopvrouw van JustLease.nl geeft aan dat het komend olympisch haar sowieso niet haar laatste seizoen zal zijn. ,,Dat heb ik eerder wel geleerd uit mijn TVM-tijd, van Erben Wennemars, Renate Groenewold en Carl Verheijen. Bij hen had ik het idee dat ze aan een afscheidstournee bezig waren. Alles wat ze deden, was hun laatste keer. Ik vond zoiets niet passen in een olympisch traject. Ik wil dat in ieder geval anders aanpakken."