In Dakarweek twee gaat het gas erop bij Peter Versluis en Hans Stacey (video)

LA PAZ - De eerste week van de Dakar Rally was voor het EVM Rallyteam geen onverdeeld succes. Met Hans Stacey op plaats 8 en Peter Versluis op plaats 9 in het klassement valt er nog veel te winnen.

"Het had beter gekund”, zei Werkendammer Versluis zondag op de rustdag in La Paz. "In de tweede week moeten we gewoon slimmer én harder rijden.”

In vergelijking met de rustdag van vorig jaar staat Versluis acht posities lager. Toch is de drie kwartier achterstand die hij heeft op klassementsleider Gerard de Rooy niet meteen zorgwekkend."Met op de rustdag bovenaan staan, win je niks”, stelt Versluis. “Dat heb ik vorig jaar gemerkt. Toen eindigde ik als negende. Laten we het nu maar omdraaien dan.”

Op de rustdag hadden de monteurs van EVM de handen vol. De MAN van Versluis bleek in de etappes op hoogte nadeel te ondervinden van de automatische versnellingsbak. "Het koppel komt er pas in bij 1300, 1400 toeren”, legde Versluis uit. "Maar daar kom je niet aan op die hoogte. Je kunt ook niet spelen met de koppeling. We hebben er nu op de rustdag aanpassingen aan gedaan waardoor het beter zou moeten gaan. Gelukkig zijn we over twee dagen, als de serieus zware etappes komen, weer beneden.” Rustiger aan

Versluis en ook Hans Stacey deden in een aantal etappes bewust wat rustiger aan. Elke lekke band kost tussen de vijftien en twintig minuten tijd, meent Stacey’s navigator Hugo Kupper. "Het wisselen kost tijd en daarna moet je weer in je ritme komen. Dan kun je beter iets rustiger rijden en tien minuten laten liggen, dan het dubbele kwijt zijn aan een lekke band.”

In de cabine bij Stacey hadden coureur en navigator een dag of wat nodig om aan elkaar te wennen. "Hans heeft graag veel notes, in WRC-stijl”, vertelde Kupper. "Dat was even wennen, vooral ook omdat de navigatie zelf al zo is veranderd deze Dakar. Als navigator heb je nu echt iets toe te voegen. Dat maakt het veel interessanter. De kompaskoers is veel belangrijker geworden. Dat bleek in de vijfde etappe. We zijn één rio te vroeg afgeslagen en te ver doorgereden. 50 meter verderop lag er nog een en die hadden we moeten hebben.”

De gedrevenheid van Stacey vindt Kupper geen probleem. Integendeel. “Ik hou daar van. Ik heb er zelf ook bewust voor gekozen mee te gaan met een team dat voor de prijzen rijdt. Ik heb nu een stuk of vijftien medailles in de kast liggen. Ik wil zo'n beeldje. Dat kunnen we verdienen door constant te rijden, de banden en de truck heel te houden en geen fouten te maken. En de komende week gaat het een tandje harder.”