Imponerend Monaco maakt gehakt van Marseille

video Hockeyers vechten zich langs België en pakken Europese titel

19:32 Ze leken dood en begraven, de hockeyers van Oranje. In de rust van de EK-finale tegen België stond het 0-2. Weer leken de ‘Red Lions’ met hun dodelijke efficiëntie aan het langste eind te gaan trekken. Maar in de tweede helft van de finale van het EK stond een herboren Oranje in een vol Wagenerstadion op als nooit tevoren. Het boog op pure wilskracht en kwaliteit de achterstand om in een klinkende 4-2-overwinning. Een dijk van een finale, die Oranje zijn vijfde Europese titel bezorgt.