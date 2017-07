Hogenkamp niet opgewassen tegen Brengle in eerste ronde

Hogenkamp kreeg een aantal kansen maar sprong daar te slordig mee om. Haar avontuur in Londen duurde zodoende slechts één uur en zes minuten.



In de eerste set stelde de Nederlandse slechts één break tegenover drie van haar tegenstandster. In de tweede set verloor ze bij 2-3 opnieuw haar service, waarna de Amerikaanse geen fout meer maakte. Bij 5-3 benutte Brengle haar eerste matchpoint. Het was haar eerste zege ooit op Wimbledon. Ze stuit nu op de Tsjechische Petra Kvitova.



Hogenkamp kwam een keer eerder uit op het hoofdtoernooi van Wimbledon. Dat was twee jaar geleden, toen de tweede ronde haar eindstation was.