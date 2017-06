Higler mag debuteren in Europa League

Mulder dertiende Nederlander in tien jaar bij Swansea City

14:31 Erwin Mulder ondertekende vandaag in Wales een contract voor drie seizoenen bij Swansea City, dat sinds 2011 uitkomt in de Premier League. De 28-jarige doelman komt transfervrij over van sc Heerenveen. Mulder wordt alweer de dertiende Nederlander in tien jaar tijd bij Swansea City.